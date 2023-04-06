В Польше признали необходимость денацификации Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше признали необходимость денацификации Украины после общения с приехавшими в страну украинскими беженцами. Такой вывод сделал, в частности, обозреватель My l Polska Конрад Ренкас.

Ренкас обратил внимание на «последствия многолетней нацистской обработки» у приехавших в Польшу украинцев.

«Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», - пишет обозреватель.

Конрад Ренкас считает, что Европа оказалась в ситуации экзистенциальной опасности из-за массовой миграции украинского населения на территорию ЕС.

«Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация», - резюмировал он.

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