Дерматовенеролог связала пожелтевшие ногти с развитием опасных заболеваний Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова ответила, почему ногти иногда становятся желтого цвета. Многие склонны полагать, что это возрастные изменения, но причина может крыться в различных патологиях.

В первую очередь – это грибок. Нужно исключить его путем проведения микроскопического исследования. Если результат отрицательный, то нужно искать кожные заболевания. Они чаще всего проявляются на начальном этапе на ногтях – это красный плоский лишай, псориаз, экзема, атопический дерматит и другие.

Курение тоже может окрасить ногти, а еще длительное ношение гель-лака и использование некачественных материалов для маникюра.

- На фоне химиотерапии и интоксикации при длительном приеме лекарственных препаратов ногти тоже могут пожелтеть, - говорит врач «Газете.Ru».

Дефицит витаминов, микро- и макроэлементов, проблемах с ЖКТ, гепатобилиарной системой, патологии лимфатической системы – все это влияет на цвет ногтей.

А вот появление черных полос или пятен под ногтевой пластиной может сигнализировать о развитии меланомы. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

А вот ломкими ногти могут стать из-за холодной погоды, воздействия воды и использования агрессивных химических веществ. Чтобы предотвратить сухость, важно регулярно использовать крем или масло для ногтей, пишет газета "Известия".

Неправильное питание тоже может стать причиной ломкости ногтей. Диетолог, нутрициолог Анастасия Иванова рассказала о повышенном риске развития авитаминоза при сыроедении, несмотря на употребление большого количества фруктов и овощей. Дефицит витаминов группы B12, D и железа особенно пагубно сказывается на женском организме, передает "360".