Врач посоветовала для оценки дефицита витамина С провести пробу щипка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Витамин С очень полезен для организма и получить его можно из многих продуктов. Например, поставщиками ценного микроэлемента являются клубника, квашеная капуста и шиповник.

К.м.н., врач-эндокринолог Полина Игнатьева отмечает, что аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, он защищает организм от старения, стрессов, укрепляет иммунитет и помогает синтезировать коллаген.

Употребление витамина С в нужном количестве особенно важно для людей со сниженным иммунитетом, дефицитом железа, спортсменов, курильщиков и детей.

Суточная потребность для детей составляет 30-60 мг, для подростков - 70-90 мг, а взрослым необходимо 90 мг. У беременных норма выше - 100-120 мг в сутки.

Узнать о нехватке витамина С самостоятельно можно, но это не просто. Ответит на вопрос проба щипка.

Нужно ущипнуть себя и немного закрутить кожу. Если на этом месте появилось кровоизлияние, оно указывает на чрезмерную ломкость капилляров.

- Это говорит о дефиците витамина С, – пояснила в беседе с «Газетой.Ru» Катерина Падолка, интегративный нутрициолог, член Европейского Университета Долголетия.

Ранее, нутрициолог Елена Свиридова рассказала RT, как справиться со стрессом с помощью правильного питания. Для этого врач посоветовала включить в рацион продукты, богатые витамином С.

Кстати, этот же витамин позволяет противостоять главному недугу современности. Тоска, апатия, слабость и неуверенность в себе превращают жизнь в кошмар и делают человека несчастным. В последнее время врачи, выслушав пациента с такими жалобами, предполагают у него соматическое заболевание под названием «синдром хронической усталости», пишет газета "Известия".

Хроническое чувство сонливости в большинстве случаев указывает на дефицит необходимых витаминов в организме, передает "360".