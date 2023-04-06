Вице-премьер Чернышенко заявил, что товарооборот России и Вьетнама достигнет 10 млрд долларов к 2025 году

Вице-премьер Чернышенко заявил, что товарооборот России и Вьетнама достигнет 10 млрд долларов к 2030 году Фото: Алексей Майшев

Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырастет к 2025 году до 10 млрд долларов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в азиатскую республику.

«Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Как ориентир видим цель в 10 млрд долларов США товарооборота к 2025 году», – сказал вице-премьер.

В ходе заседания Чернышенко обсудил с зампредседателя правительства Вьетнама Чаном Хонгом Ха торгово-экономическое сотрудничество, партнерство в сфере промышленности, энергетики, науки и образования, а также конкретные предложения по совместным проектам в области искусственного интеллекта, туризма и фармацевтики.

По словам вице-премьера РФ, Москва и Ханой двигаются по траектории осмысленного и устойчивого развития. Он сообщил, что российская сторона предлагает на взаимной основе открыть Национальные туристические офисы в России и Вьетнаме, которые позволят установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран и создаст возможности для обмена опытом и совместной подготовки кадров.

Кроме того, стороны обсудили развитие культурных и образовательных связей, в частности поддержание квоты на обучение в российских вузах студентов из Вьетнама и создание условий для изучения русского языка в республике.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 6 апреля, Чернышенко прибыл с визитом во Вьетнам. В ходе поездки у него запланирован ряд двусторонних встреч и различных мероприятий.