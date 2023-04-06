В Амурской области построили дом для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья

Губернатор Василий Орлов (в центре) осмотрел новый дом, построенный для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В поселке Новобурейском Амурской области построили новый дом для детей-сирот и людей, ждущих переселения из аварийного жилья. Современная пятиэтажка расположена в квартале улиц Горького и Зеленой. В здании 74 квартиры, 59 из них получат жители аварийных домов, еще 15 - дети-сироты. Новоселы смогут въехать уже в конце апреля. Накануне готовность квартир к заселению оценил губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Дом строился чуть больше года. Вручать ключи застройщик планирует в конце этого месяца, - рассказал Василий Орлов. – Здесь в Новобурейском строится еще несколько домов, квартиры в которых передадим людям по программе переселения и детям – сиротам. Считаю, что часть жилья в новых домах можно выставлять в свободную продажу. Спрос на жилье в Бурейском районе есть. Приобрести квартиры людям помогут государственные программы такие, как, например, Дальневосточная ипотека».

На строительство дома из всех источников финансирования было направлено более 200 миллионов рублей. Основные работы в здании завершены, сейчас специалисты убирают квартиры и благоустраивают прилегающую территорию. Новоселы переедут в уже готовые квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой и электроплитой.

Ранее в начале апреля еще 113 амурчан из числа детей-сирот получили от региональных властей жилищные сертификаты на покупку квартир. Всего в этом году такие сертификаты вручат 137 жителям Приамурья. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, на основании предельной стоимости одного квадратного метра недвижимости в среднем по муниципалитету. В 2023 году максимальный размер сертификата для Благовещенска и Свободного составит 3,3 миллиона рублей.

В прошлом году на жилищные сертификаты для детей-сирот из областного бюджета выделили 500,2 миллиона рублей. Эта сумма позволила обеспечить квартирами 185 амурчан.