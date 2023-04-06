Лукашенко призвал «собрать в кучу и уничтожить» ядерное оружие

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Все ядерное оружие в мире нужно собрать в кучу и уничтожить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слова французского лидера о том, что ни одна страна в мире не должна размещать свое ЯО в других государствах

«Надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. Я в этом отношении радикал: считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить – вот и все», – сказал белорусский лидер перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства в Москве.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта президент России Владимир Путин заявил о договоренности между Россией и Белоруссией о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Он напомнил, что США размещают на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО на протяжении десятилетий.