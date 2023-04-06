Названы причины желтого цвета ногтей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова в беседе с «Газета.Ru» отметила, что многие люди считают изменения ногтевых пластин «возрастными», но причина может крыться в патологиях.

Эксперт заявила, что в первую очередь при изменениях цвета ногтей нужно исключить возможность появления грибка и провести микроскопического исследования. «В случае отрицательного результата открывается более расширенный диагностический поиск», - отметила специалист, указав на необходимость исключить возможность появления кожных заболеваний, первичный процесс которых может развиваться на ногтях.

Ахматова также заявила, что ногти могут приобрести желтый цвет при курении из-за табачных смол, из-за долгого ношения искусственного покрытия - гель-лака или при использовании плохого материала для маникюра. Кроме того, желтый цвет ногтевых пластин может стать свидетельство серьезных нарушений в организме.

«При дефицитах витаминов, микро- и макроэлементов. При системных заболеваниях (патология желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, патологии лимфатической системы), которые опосредованно влияют на ногти», - рассказала эксперт

Как писал «Пятый канал», ранее эксперты предупредили, что рябь на ногтях или ямки могут говорить о кожных заболеваниях, в том числе псориазе, экземе или артрите.

Дерматовенеролог, дерматолог Наталия Жовтан в беседе с Life.ru заявила, что изменение ногтевой пластины может указывать на нарушение кровоснабжения и гормональные изменения.