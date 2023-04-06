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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:38

Генетик Крутовский предупредил, что аллергия может быть следствием встраивания чужеродных генов из пищи

Ученый рассказал об исследованиях процесса передачи генетических данных между организмами, которые не были потомками друг друга
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генетик Крутовский предупредил, что аллергия может быть следствием встраивания чужеродных генов из пищи

Генетик Крутовский предупредил, что аллергия может быть следствием встраивания чужеродных генов из пищи

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский в беседе с «Газете.Ru» заявил, что причиной аллергии теоретически может быть воздействие фрагментов чужеродного генома на человеческий РНК.

«Считается, что на саму РНК и ДНК специфической аллергической реакции нет, но если чужеродные РНК и ДНК изменяют свойства клетки или ведут к синтезу каких-то аллергенных продуктов, то теоретически это может, конечно, вызывать аллергические реакции», - сказал специалист.

Крутовский заявил о недавно появившихся исследованиях, которые демонстрируют, что в определенном смысле возможен процесс передачи генетических данных между организмами, которые не были потомками друг друга, а вообще относятся к другим биологическим видам. Как уточнил эксперт, в данном процессе действуют «короткие РНК».

Ученый отметил, что короткие РНК образуют везикулы, способные проникать через мембрану клетки, а также взаимодействовать с матричными генами человека, влияя на их активность, а те в свою очередь влияют на физиологические реакции и могут вызывать аллергию.

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Мария Фоминых в беседе с «Известиями» заявила, что основными аллергенами в апреле являются пыльцевые, в том числе пыльца ольхи, которое относится к семейству березовых.

Как писал Life.ru, диетолог-эндокринолог, заведующая отделением лечебного питания Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Егана Королева отметила, что березовый сок противопоказан людям с аллергией на пыльцу.