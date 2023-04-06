Генетик Крутовский предупредил, что аллергия может быть следствием встраивания чужеродных генов из пищи Фото: Артем КИЛЬКИН

Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский в беседе с «Газете.Ru» заявил, что причиной аллергии теоретически может быть воздействие фрагментов чужеродного генома на человеческий РНК.

«Считается, что на саму РНК и ДНК специфической аллергической реакции нет, но если чужеродные РНК и ДНК изменяют свойства клетки или ведут к синтезу каких-то аллергенных продуктов, то теоретически это может, конечно, вызывать аллергические реакции», - сказал специалист.

Крутовский заявил о недавно появившихся исследованиях, которые демонстрируют, что в определенном смысле возможен процесс передачи генетических данных между организмами, которые не были потомками друг друга, а вообще относятся к другим биологическим видам. Как уточнил эксперт, в данном процессе действуют «короткие РНК».

Ученый отметил, что короткие РНК образуют везикулы, способные проникать через мембрану клетки, а также взаимодействовать с матричными генами человека, влияя на их активность, а те в свою очередь влияют на физиологические реакции и могут вызывать аллергию.

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Мария Фоминых в беседе с «Известиями» заявила, что основными аллергенами в апреле являются пыльцевые, в том числе пыльца ольхи, которое относится к семейству березовых.

Как писал Life.ru, диетолог-эндокринолог, заведующая отделением лечебного питания Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Егана Королева отметила, что березовый сок противопоказан людям с аллергией на пыльцу.