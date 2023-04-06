Всемирный банк улучшил прогноз по сокращению ВВП России до 0,2 % вместо 3,3 % Фото: Мария ЛЕНЦ

Всемирный банк заявил о том, что ВВП Российской Федерации в 2023 году, вероятно, сократится куда меньше, чем ожидалось изначально. Если сперва России пророчили падение ВВП на 3,3 %, то теперь прогнозы заметно улучшились, до 0,2 %.

Однако, помимо значительно улучшенного прогноза на 2023 год, был незначительно ухудшены ожидания в отношении российского валового внутреннего продукта на 2024-2025 годы. Так, Всемирный банк ожидает, что в 2024 году Россию ждёт рост ВВП на 1,2 %, тогда как ранее заявлял о прогнозируемом росте в 1,6 %.

Согласно прогнозам международной финансовой организации, в 2025 году прогрессирующий рост ВВП России начнёт замедляться, и достигнет 0,8 %.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин заявил о переходе на новую модель развития экономики страны. Уже с второго квартала 2023 года ожидается заметный рост ВВП, который в дальнейшем будет только улучшаться. По словам Путина, добиться этого удалось благодаря налаживанию контактов с новыми партнёрами, взамен недружественных западных стран.