Путин: Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства, где также отразят внешние вызовы, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства», - заявил Путин.

Он отметил, что в документе будут сформулированы «основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны».

Как писал сайт KP.RU, 5 апреля 2023 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Москве перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

На встрече лидеры двух стран обсудят вопросы, которые не входят в повестку совета.

Главной темой предстоящего заседания станет развитие Союзного государства, но не менее важным вопросом будет обсуждение мер по обеспечению безопасности на фоне действий недружественных стран.