Politico: Макрон не заставил Си Цзиньпина изменить позицию по Украине Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон не заставил председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, об этом сообщила газета Politico.

«Лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по конфликту на Украине после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном», - сказано в статье.

Газета уточняла, что Макрон призывал председателя КНР осудить «агрессию России». Но Си Цзиньпин вообще не упомянул Россию в своих заявлениях.

Помимо этого издание отметило оплошность Макрона на пресс-конференции, когда тот говорил почти в два раза дольше принимающего его Си Цзиньпин. Газета написала, что лидер КНР временами «выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал», пока Макрон говорил.

Как писал сайт KP.RU, 6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

Перед встречей прошла церемония приветствия Макрона, председатель КНР и президент Франции наблюдали за маршем почетного караула со смотровой трибуны. Детали переговоров не раскрываются.

Напомним, 20 марта текущего года в Москву с трех дневным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин. После прилета в Кремле началась неформальная встреча президента России и главы Поднебесной (с участием двух переводчиков), которая длилась 4,5 часа, начало которой разрешили зафиксировать прессе, и которая завершилась товарищеским ужином Путина и Си Цзиньпина.