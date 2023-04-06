Гособвинение запросило 25 лет колонии по делу о госизмене для Кара-Мурзы* Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 6 апреля 2023 года, в Мосгорсуде прошло закрытое слушание по делу оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*. Прения состоялись под грифом «секретно», о чём сообщила адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт.

Адвокат заявила, что прокурор запросил у суда назначить наказание Кара-Мурзе* в виде 25 лет лишения свободы. Напомним, его обвиняют в государственной измене, а также в распространении фейков про российскую армию.

По данным следствия, Кара-Мурза* выступил перед американскими политиками в штате Аризона, сообщив им заведомо ложную информацию о том, что российская армия якобы бомбардирует жилые кварталы и гражданскую инфраструктура на Украине. После этого он успел выступить ещё на двух слушаниях перед западными политиками.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 22 апреля 2022 года Кара-Мурза* был арестован. Изначальное обвинение предполагало лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

* - Физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента