Молодая жена Шуфутинского поразила нарядом с «голым принтом» на красной дорожке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве проходит шестая музыкальная премия «ЖАРА MUSIC AWARDS». Данную премию вручают за музыкальные достижения по итогам прошедшего года.

В номинации «Связь поколений» одними из первых статуэтку получили Михаил Шуфутинский и Егор Крид. Шуфутниский согласился на эксперимент и перепел свой хит с Кридом хит «Третье сентября».

«Редкая удача быть здесь. В лице Егора Крида встретил товарища, музыканта высочайшего уровня. Я счастлив, что у нас получился дуэт, Егор, твоя инициатива замечательна», - сказал Михаил Шуфутинский на вручении премии.

«Фото на коляске от 2019 года, когда у меня был перелом ноги. Давно все в порядке!», - объяснил артист KP.RU, почему ходит с тростью и что за его фото в сети на инвалидной коляске.

Шуфутинский отметил, что ходит с палочкой, так как в феврале поскользнулся во дворе своего подмосковного загородного дома, где у него был залит каток, он играл с друзьями в хоккей и неудачно упал. Ушиб немного болит, но никаких серьезных последствий нет.

14 апреля у шансонье юбилей – 75 лет, который он празднует с семьей и друзьями. А уже 18 апреля музыкант готовится к своему юбилейному концерту в «Крокус Сити Холл», билеты на который давно проданы.

На красной дорожке Михаил Шуфутинский появился с элегантной тростью и красавицей женой – Светланой.

Жена шансонье Светлана Уразова обычно одевается элегантно. Однако на «Жаре» она «промахнулась».

Стилист Анвар Очилов объяснил KP.RU почему: «Ужасный прикид. Ничто ни с чем не сочетается. Элегантный костюм и футболку с «голым принтом» не носят в комплекте. ...Сумка тоже из другого образа, никакого отношения к пиджаку она не имеет. Прическа странная – кажется, что волосы грязные, можно было уложить их с эффектом мокрых кудрей».

Светлана Уразова не только жена, но и директор Шуфутинского, и уже несколько лет отвечает за гардероб Михаила Захаровича.

Напомним, что хит «Третье сентября» также отмечает юбилей, Михаил Шуфутинский впервые исполнил эту песню в 1993 году.