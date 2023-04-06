FT: США, Германия и Венгрия сопротивляются предложениям Польши по вступлению Украины в НАТО Фото: REUTERS

Страны НАТО не пришли к общей позиции по вступлению Украины в альянс, об написала Financial Times со ссылкой на источники.

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также Балтийских стран предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», - отметили в статье.

Собеседники издания пояснили, что на этой неделе главы МИД стран - членов блока обсуждали, что можно предложить Киеву, при этом во время дискуссии возникли значительные разногласия.

«США выступали против данного предложения», подчеркнули в публикации.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание American Conservative сообщило, что Украина при активной поддержке НАТО готовит операцию по вторжению в Россию. Речь идет о попытке захвата Крыма.

«Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым», - отметило издание.

В статье уточнили, что «вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны» и назвали планы Зеленского относительно Крыма «безумными».

При этом Дмитрий Медведев назвал действие НАТО, которое будет квалифицироваться как прямое вступление в конфликт. По его словам, это обслуживание западной техники специалистами альянса.