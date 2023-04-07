Экс-разведчик США Риттер назвал Владимира Путина мастером побеждать Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать.

«Путин - мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное - это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», - подчеркнул Риттер.

По его словам, главный просчет западных аналитиков связан с тем, что они ложно полагают, будто Россия бездействует.

Он отметил, что в реальности можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники.

Как писал сайт KP.RU, ранее Риттер заявил, что украинский конфликт закончится летом этого года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ.

Он пояснил, что если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли.

По его словам, они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех.

Офицер предположил, что украинский конфликт может закончиться и ранее из-за полного разгрома украинских войск.