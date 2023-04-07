В России принят закон о лишении свободы за незаконный сбор краснокнижных грибов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ приняла законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных.

Авторы инициативы, представители от «Единой России», предложили унифицировать «подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира», занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами.

Максимальным наказанием будет лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее в марте Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки о введении уголовной ответственности за дискредитацию и фейки об участвующих в СВО, в том числе добровольцев.

Отмечали, что изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ, а также в статью 13.3.3 КоАП, которые устанавливают ответственность за ложную информацию о Вооруженных силах России.

Согласно принятому документу, за дискредитацию любых участниках спецоперации, если это повлекло тяжкие последствия, будет максимальная мера наказания до 15 лет лишения свободы.