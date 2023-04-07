Боец ММА Александр Емельяненко через менеджера извинился за происшествие в аэропорту Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко действительно справил нужду в неположенном месте на территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, об этом сообщил РИА Новости менеджер бойца Никита Бурчак.

«Александр Емельяненко где-то справил нужду, очевидно, если туда пришли полицейские, место там было неположенное», - сообщил менеджер.

Бурчак подчеркнул, «конечно, он раскаивается и извиняется».

«Претензий у полиции нет. Мы благодарим за то, что они (полиция) помогли и посодействовали в данной ситуации», – пояснил он.

Как писал сайт URAL.KP.RU, 6 апреля 2023 года Александр Емельяненко устроил дебош в уральском аэропорту Кольцово и задержал вылет до Москвы почти на полчаса. Спортсмен был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания.

«Это был вечерний рейс. В переходе из зоны полета, когда спускаешься в помещение к автобусам, он завернул за угол, расстегнул штаны и справил нужду на пол», - рассказала блогер Анна Данилова, которая летела тем же рейсом.

По словам девушки, она сначала даже не узнала Емельяненко в таком состоянии. К месту происшествия вызвали еще нескольких охранников и полицию, у бойца проверили документы, в какой-то момент спортсмен начал кричать, что изобьет охранников.