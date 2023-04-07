NYT: Пентагон расследует утечку о запланированном наступлении Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением об этом газете The New York Times сообщили представители администрации Байдена.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос», - заявила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Издание подчеркнуло, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

При этом администрация Байдена работала над удалением секретных документов из общего доступа, но пока ей это не удалось.

Как писал сайт KP.RU, 3 апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав министерств иностранных дел стран альянса спрогнозировала сроки начала весеннего контрнаступления Украины. Дипломат отметила, что Америка ожидает действий от Киева в ближайшие недели.

Ранее 29 марта министр обороны Украины Резников заявил, что ВСУ начнут контрнаступление в апреле-мае 2023-го и сразу по нескольким направлениям.

Резников отметил, что свою роль в этом плане сыграют и погодные условия, так как весной в Украине почва очень влажная.

По его словам, в контрнаступлении примут участие поступившие в Украину немецкие танки Leopard.