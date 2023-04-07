AC: Финляндии пора понять, что ей придется участвовать в войнах НАТО Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндии пора понять, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, об этом написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.

«Поздравляю финнов... Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом Североатлантического альянса - это значит сражаться в войнах НАТО», - подчеркнул Девлин.

По его мнению, нейтралитет способствовал развитию в Финляндии рыночной экономики и надежной системы социальной защиты в годы холодной войны.

«Похоже, финны забыли, что нейтралитет сослужил им хорошую службу», - пояснил автор.

При этом автор отметил, что, став полноправным членом НАТО, Финляндия открыла «еще один рубеж для эскалации отношений».

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля премьер Польши заявил, что Финляндия стала членом Североатлантического альянса официально.

Моравецкий отметил, что безопасность Польши обеспечивают сильные партнеры, которые, по его словам, обеспечивают и безопасность всего мира в целом.

5 апреля издание American Conservative написало, что Украина при активной поддержке НАТО готовит операцию по вторжению в Россию.

Журналист отметил, опасность подобных планов, заявив, что «вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», и назвал планы Зеленского относительно Крыма «безумными».