FT: Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из-за критики Украины и Зеленского Фото: REUTERS

Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского, об этом написал обозреватель Financial Times Джонатан Уитли.

«...Дэниел Шихан, старший вице-президент BofA Securities по международным отношениям, критиковал Зеленского, описывая его как «мастера манипуляции и пародирования», по поводу которого в администрации США были «серьезные опасения», - сообщил Уитли.

Автор отметил, что другой человек охарактеризовал мероприятие как «безжалостно антиукраинское».

Конференция планировалась как двухдневное мероприятие, но три заседания, посвященные российско-американским отношениям и санкциям США против Москвы, были отменены.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2023 года журналистка Анна ван Денски издания Europe Diplomatic рассказала, что Зеленский, выступая на саммите ЕС, потребовал немедленных поставок Украине оружия. Украинский лидер сделал это в очень резкой и эмоциональной форме.

По ее словам, Зеленский заявил, что «военная помощь необходима Украине незамедлительно».

24 марта Зеленский в соцсетях выражал недовольство промедлениями в принятии определенных решений в интересах Украины.

Он заявлял, что его не устраивают промедления при поставках Киеву дальнобойных ракет и передаче Украине западных военных самолетов.

Также Зеленский выразил недовольство тем, что, по его мнению, Запад тянет с введением новых антироссийских санкций и евроинтеграцией Украины.