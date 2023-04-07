Посол Китая в России Чжан призвал Запад прекратить указывать по ситуации на Украине Фото: REUTERS

Страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать Пекину, как нужно себя вести в вопросе Украины, об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй «Известиям».

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», - сказал Чжан.

По его словам, Пекин с начала конфликта проявлял инициативу мирного урегулирования и не поставлял оружие ни одной из сторон.

Дипломат подчеркнул, что позиция России в отношении Тайваня говорит об отсутствии страха Кремля перед крупными державами, которые «прибегают к политике грубой силы».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Францией и призывать мировое сообщество рационально и сдержанно вести себя в украинском вопросе.

Председатель Китая Си Цзиньпин, комментируя текущую обстановку вокруг украинского кризиса, заявил, что никаких чудодейственных средств для остановки конфликта не существует.

Китайский лидер призвал Киев и Запад перестать ускорять эскалацию, и сесть за стол переговоров.