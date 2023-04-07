Врач-эндокринолог Русанов напомнил об опасности долгого хранения березового сока Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Весной россияне традиционно собирают березовый сок. Многие добавляют его в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. В его состав входят витамины группы B, витамин A и C, калий, кальций, железо, марганец.

Наиболее подходящие периоды для сбора сока разнятся от региона к региону: на юге это конец февраля, а в Сибири – май.

Березовый сок можно давать детям с 6 месяцев, по 1- 2 чайной ложки. Но все-таки, перед началом прикорма, лучше посоветоваться с педиатром.

А вот с 3 лет сок можно давать свободно, по 100 -150 мл в день, но при условии, что нет аллергических реакций. В список противопоказаний также входят гастрит, сахарный диабет, гипертония, болезни почек.

- Индикатором сбора березового сока является набухание почек на деревьях. В этот период сокодвижение становится активны, – говорит «Газете.Ru» Арсений Русанов, врач-эндокринолог ИНВИТРО-Приволжье.

А вот молодые и растущие деревья использовать для этих целей нельзя, дерево может погибнуть.

Кстати, собранный напиток нельзя долго хранить, так как есть риск отравления. Чтобы предотвратит рост бактерий в соке, нужно хранить его в холодильнике, при температуре 0…+5 градусов.

- Употреблять напиток нужно в течение 3 - 4 дней. А вот если хотите сохранить на больший срок, то нужно заморозить сок. Тогда он сохранит свои полезные свойства до года, - заключил медик.

Взрослому человеку допустимо употреблять максимум один-два стакана в сутки, это примерно 200–350 миллилитров, передает ФАН.

Кстати, в составе березового сока есть и полезные макроэлементы. Например, калий — он поддерживает работу сердца и обеспечивает нормальный водный баланс в организме. А также кальций — он придает прочность костям, пишет газета "Известия".

Полезен не только сок, но и березовая кора. Из нее можно готовить настой для помощи пищеварению. На 50 граммов коры возьмите пол литра воды и варите в течение 30-35 минут. Полученную жидкость надо немного настоять и пить вместо чая, сообщает Пятый канал.