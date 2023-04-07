"Без Америки нет ЕС": Евросоюз оказался бессилен перед США

Евросоюз из-за прямой зависимости от США является искусственной конструкцией Фото: Shutterstock

В сложившейся ситуации Евросоюз нельзя назвать обособленным и самостоятельным, поскольку он напрямую зависит от США. Такой точки зрения придерживается обозреватель The American Conservative Сумантра Майтра.

По мнению журналиста, США ведет себя как истеричная держава, которая активно продвигает свою идеологию и борется с различными ее отклонениями. Именно это ослабляет его протектораты и делает Евросоюз более разрозненными.

Майтра отметил, что сейчас ЕС – это искусственная конструкция, которую поддерживает Америка.

«Без Америки нет ЕС. Если Европе нужна независимая внешняя политика, она должна исходить от независимых национальных государств и некогда могущественных бывших великих держав. По крайней мере, украинский кризис продемонстрировал бессилие ЕС как субъекта», — считает Майтра.

Ранее журналист из США Карлсон предрек конец Штатов в случае войны с Россией. Также он отметил, что в таком случае крах придет и американскому доллару.