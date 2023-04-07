Видео падения метеорита в Иркутской области опубликовали в Сети Фото: стоп-кадр из видео

Метеорит упал в Усть-Кутском районе Иркутской области поздно вечером 6 апреля 2023 года. Падение небесного тела зафиксировали многочисленные камеры. На видео запечатлели короткую яркую вспышку.

Позже факт падения космического объекта подтвердили в администрации района. Пока что точное место нахождения метеорита остается неизвестным.

Видео необычного явления стали публиковать в сети вечером в четверг, 7 апреля. Люди наблюдали яркую вспышку, которая осветила улицы и дома. Предположительно, метеорит упал на окраине города Усть-Кут.

В администрации Усть-Кутского района подтвердили, что в 22:47 по местному времени можно было наблюдать необычное явление.

Напомним, в начале февраля 2023 года жители Красноярского края обсуждали появление в небе метеора, который они приняли за метеорит. Тогда ученые сообщили всем желающим искать его обломки, что небесное тело сгорело в атмосфере, не достигнув земли.