Офтальмолог назвала заболевания глаз, которые «молодеют» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист «СМ-Клиника» Светлана Миргородская в беседе с РИАМО заявила, что на данный момент сильно опустилась возрастная черта у таких заболеваний глаз, как катаракта, пресбиопия, глаукома, а также возрастная макулярная дегенерация, которые ранее возникали у людей в возрасте от 60 лет.

Как уточнила специалист, пресбиопия, которую также называют возрастной дальнозоркостью, возникает у всех людей неизбежно, как привило примерно в 40-45 лет, однако у людей со скрытой гиперметропией возникает раньше.

«Катаракта тоже раньше считалась сугубо возрастной патологией, но сейчас все чаще встречаются заднекапсулярные катаракты у людей старше 30 лет», - заявила специалист

Миргородская отметила, что сейчас значительно «помолодела» возрастная макулярная дегенерация, что часть ученых связывают с плохим действием голубого света от экранов мониторов компьютеров, телевизоров и смартфонов.

Врач-офтальмолог Екатерина Тебина рассказала, что помутнение зрение и появление перед глазами «мушек» может стать признаком ряда серьезных заболеваний. Как сообщал телеканал «360», эксперт заявила, что это может говорить об отслойке сетчатки.