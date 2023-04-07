Уфе окровавленный мужчина ворвался в маршрутку

Подозрительного мужчину задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе мужчина в крови прямо на ходу запрыгнул в маршрутный автобус. Портал «Mkset.ru» сообщает, что необычный случай произошел рядом с остановкой «Институт профзаболеваний».

Пассажиров маршрутного автобуса напугал странный гражданин, ворвавшийся в салон прямо по ходу движения. По словам очевидцев, незнакомец был перепачкан кровью и умолял водителя продолжить движение. Разумеется, что дальше автобус никуда не поехал. Позже к транспорту подоспели сотрудники частного охранного предприятия. Они задержали гражданина и вызвали на место полицию.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что убегавшего мужчину заподозрили в порче имущества магазина. Вместо того, чтобы объяснить ситуацию он бросился убегать от охраны. Уфимца доставили в магазин и составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Напомним, что в Уфе на регулярной основе проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушения пассажирских перевозок. Только за 2023 год в столице Башкирии у перевозчиков-нарушителей изъяли 15 автобусов. 4 единицы транспорта отправили на штрафстоянку. Такие мероприятия можно назвать продолжением транспортной реформы, которую глава Башкирии Хабиров начал еще в 2018 года. С тех пор с дорог башкирской столицы начали пропадать автобусы нелегальных перевозчиков.