Fox News: Киев для весеннего контрнаступления готовится к самой крупной мобилизации Фото: REUTERS

Киев для весеннего контрнаступления готовится к самой крупной мобилизации с начала специальной военной операции, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.

По данным телеканала, мобилизация будет превышать осеннюю 2022 года в два раза. «Ожидаемое наступление может состояться в течение следующих двух месяцев», - сообщил аналитик.

Баррос отметил, что Киев сформировал отдельную бригаду, которая возглавит предстоящее контрнаступление.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля глава МВД Украины Клименко сообщил о создании восьми бригад так называемой «Гвардии наступления». По его словам, на сегодняшний день сформированы восемь бригад, и они готовы к активным наступательным мероприятиям.

7 апреля госсекретарь США Блинкен назвал главной целью киевских партнеров вернуть Украине территории, отметив, что это будет сделано при помощи контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб России готовит ответные решения на случай наступательных операций ВСУ.

«Они готовятся к наступательным операциям – это всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», – сказал Медведев.