Rzeczpospolita: Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства» после завершения конфликта Фото: REUTERS

Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства» для более эффективного противодействия России в Восточной Европе, об этом написал обозреватель Rzeczpospolita.

«Польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. ...Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой», - выразил мнение колумнист.

Автор отметил, что такое «послевоенное устройство» в пользу Варшавы должно обеспечить «стабильность и безопасность».

По его словам, уния Польши и Украины позволит США не распылять ресурсы и подготовиться к более активным действиям в Тихом океане.

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля глава СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что власти Польши не намерены отказываться от планов по возвращению территорий западной Украины.

«Получение контроля над западными территориями современной Украины является вожделенной мечтой польских националистов. Это уже становится элементом национальной идеологии», - заявил он.

По словам Нарышкина, Варшава ждет, пока наступит крах украинской государственности, чтобы реализовать свои планы по захвату западных земель республики.

Ранее 30 ноября 2022 года Нарышкин рассказал, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

По данным СВР, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.

Глава разведки отметил, что польские власти уверены, что заслужили территории Западной Украины, поскольку оказывали Киеву военную помощь.