На Южно-донецком направлении российские снайперы ликвидировали разведгруппу ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Южно-донецком направлении российские снайперы уничтожили разведгруппу противника, пытавшуюся провести разведку боем, об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», - рассказал Гордеев.

Офицер отметил, что расчеты ЗРК «Стрела-10» сбили украинские беспилотники «Фурия» и «Валькирия».

Гордеев добавил, что на Запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы при помощи звукометрических комплексов обнаружены гаубица противника в районе Гуляйполя и минометный расчет в районе Новоданиловки. Цели уничтожены огнем артиллерии, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что несколько граждан Литвы, которые поехали наёмниками на Украину для участия в конфликте на стороне киевского режима, были ранены под Артёмовском.

Минобороны России сообщило, что российские войска за минувшие сутки в ходе спецоперации поразили командно-наблюдательный пункт подразделений территориальной обороны ВСУ в Херсонской области.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев рассказал, что в Херсонской области оперативно-тактическая авиация России поразила пункт одесской морской охраны.

Рулев отметил, что это произошло в районе населенного пункта Велетенское. При этом офицер уточнил, что безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек.