Депутат Дагдален: Шольц обманул немцев о совместных с США поставках танков Киеву Фото: REUTERS

Политика правительства Германии привела к тому, что Берлин единолично передал Киеву танки, несмотря на заявления Вашингтона о совместных поставках, об этом заявила депутат бундестага Севим Дагдален.

«Под давлением США федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена», - приводит слова депутата здание Jungle Welt.

Дагдален подчеркнула, что канцлер Шольц, сообщая о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года Олаф Шольц обратился к лидерам стран ЕС с призывом помочь с поставками танков Leopard 2 Киеву.

Немецкие журналисты сообщали, что правительство ФРГ одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Украине. Предполагается, что танки будут доставлены уже летом 2023 года. При этом уточнялось, что основная часть техники прибудет не раньше 2024 года.

21 марта стало известно, что США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы осуществить их поставку быстрее. Таким образом в планах Пентагона передать Киеву старые машины Abrams M1A1 уже к осени 2023 года.

Напомним, в январе президент Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине. Позже Джейк Салливан заявил, что в танках Abrams на Украине нет большого смысла.