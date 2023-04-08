Что произошло в ночь на 8 апреля

NYT: В Сеть утекла новая порция секретных документов США по Украине и Китаю Фото: REUTERS

Новая порция секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку утекла в сеть, сообщила газета New York Times. Уточнялось, что документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае.

Аналитики отметили, что в Сеть могли попасть более 100 документов.

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