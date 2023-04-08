Месячник по благоустройству в Москве: За выходные промоют около 100 фасадов зданий на Садовом кольце

Каждому зданию устраивают свою промывку в зависимости от того, насколько сильно загрязнились его фасады Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На Садовом кольце - большая уборка! Сегодня, 8 апреля, фасады и цоколи всех зданий вдоль кольца промывают коммунальные службы. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, во время традиционного месячника по благоустройству приводят в порядок жилые дома и административные здания.

«В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали, - отметил заммэра. - Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца - Новинском, Зубовском и Смоленском бульварах, улицах Земляной Вал, Новый Арбат, Садовая-Сухаревская, Большая Садовая и Садовая-Черногрязская».

По его словам, каждому зданию устраивают свою промывку в зависимости от того, насколько сильно загрязнились его фасады. Если дом стоит около оживленной дороги, то его чистят по всему периметру. А дома и здания внутри кварталов, моют частично.

Заммэра уточнил, что в эту субботу наведут красоту на фасадах и цоколях 96 зданий.

«В работах задействованы 80 автовышек и 39 промышленных альпинистов, - добавил Бирюков. - На особо загрязненных участках применяем специальные моющие средства».

Процедура выглядит примерно так. Получившаяся пена остаётся на стенах здания примерно в течение 10 - 15 минут. Этого хватает, чтобы растворились грязь и копоть. Потом все смывается водой. В среднем на один дом тратится около двух часов. Конечно, времени может уйти как меньше, так и больше, в зависимости от габаритов здания.

Напомним, фасады и цоколи промывают только в тёплые дни, такие, как сегодня, когда на улице солнечно и комфортно. Коммунальщики планируют проводить эти работы каждый день до конца апреля, если позволит погода.