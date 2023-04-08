Песков: Такой яростной критики Макрона в адрес США мы давно не слышали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о том, что размещение ядерного оружия одной страны на территории другой - неприемлемо. Тем самым он, по факту, раскритиковал всю концепцию внешней политики США, о чём заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналисту Павлу Зарубину.

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», - иронизирует Песков.

Заявление Макрона прозвучало во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Согласно официальной позиции Франции, страна выступает против распространения ядерного оружия, принадлежащего одному государству, на территорию другого.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, как ответ на поставки в Киев боеприпасов с обеднённым ураном. Инициатива вызвала панику и гнев у чиновников коллективного Запада.