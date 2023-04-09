Андрей Черномырдин исключил, что его отец мог стать преемником Ельцина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 апреля 2023 года самому харизматичному премьер-министру России, Виктору Степановичу Черномырдину, могло бы исполниться 85 лет. Накануне его юбилея сын политика Андрей Черномырдин дал интервью KP.RU, рассказав о том, мог ли его отец возглавить страну вместо Бориса Ельцина.

Когда первый президент России Борис Ельцин ложился на операционный стол, он передал ядерный чемоданчик и свои полномочия Черномырдину. Как отметил сын премьер-министра, его отец никогда не стал бы пользоваться доверенной ему властью, в первую очередь из своих убеждений и принципов.

«Я понимаю, о чем люди говорят: мог бы воспользоваться, захватить власть. Но он такой человек - предать не мог. Это не в его природе», - говорит Андрей Черномырдин.

Отвечая на вопрос о том, куда бы двигалась Россия, стань бы её президентом Черномырдин, его сын заявил, что страна двигалась бы по тому же пути: к продовольственной, политической и технологической независимости.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на родине Виктора Черномырдина, в селе Чёрный Отрог, отмечают 85-летие легендарного политика.

Полный текст беседы корреспондента «Комсомолки» с сыном Виктора Черномырдина будет опубликован позднее, читайте на сайте KP.RU.