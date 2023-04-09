Андрей Черномырдин: отец понимал, куда может завести ситуация на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 апреля 2023 года могло бы исполниться 85 лет легендарному российскому политику, одному из самых харизматичных премьер-министров Виктору Степановичу Черномырдину, и в преддверии юбилея KP.RU взяли интервью у его сына, Андрея Черномырдина, который рассказал о представлениях отца касательно грядущего украинского кризиса.

Когда Виктор Степанович был послом России на Украине, он видел все те процессы, которые сегодня привели к конфликту. Как отметил его сын, в должности посла сделать что либо с украинизацией и майданами Черномырдин, увы, не мог, и следовал политике России.

«А политика была такая, чтобы расположить их к себе. Те же ресурсы, которые мы давали, были не на рыночных условиях. Все-таки не чужая нам страна и тем более народ», - говорит Андрей Черномырдин.

Однако сын премьер-министра отметил, что Черномырдин прекрасно понимал, к чему всё идёт. Он пытался разговаривать с губернаторами, пробовал донести свои опасения до западных политиков, но уже тогда Запад во всех бедах винил Россию, и политик решил, что попытка решения национальных вопросов станет ещё большим топливом для ненависти к русским.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на родине Виктора Черномырдина начали праздновать юбилей, 85-летие легендарного политика. В селе Чёрный Острог проводят различные мероприятия, посвящённые премьер-министру.