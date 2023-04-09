«Курс у нас один - правильный»: откуда брались знаменитые высказывания Виктора Черномырдина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 апреля 2023 года самому харизматичному премьер-министру России Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 лет. Накануне юбилея Виктора Степановича, его сын Андрей Черномырдин рассказал KP.RU, откуда брались знаменитые высказывания его отца.

«Я думаю, это заложено его харизмой», - ответил Андрей на вопрос, как появился у Черномырдина - старшего такой уникальный сплав косноязычия с красноречием.

Сын Черномырдина назвал это воплощением личности, темперамента, эмоций политика, что и дало рождение такому политическому эпосу, крылатым выражениям.

По мнению Андрея, причиной такого таланта явилась самобытность личности Черномырдина.

Полный текст интервью с сыном Виктора Черномырдина - Андреем будет опубликован позднее, читайте на KP.RU.

Напомним, Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в Оренбургской области. С 1992 по 1998 годы был председателем Совета министров РФ, председателем Правительства РФ, с 2001 по 2009 годы работал послом России на Украине.

Экс-премьер умер 3 ноября 2010 года в Москве после болезни.