Кадыров заявил о ликвидации крупной группы украинских военных под Кременной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о ликвидации группы украинских военных под Кременной, еще часть военных ВСУ взяты в плен.

«Спецназ «Ахмат» вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка», - написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен.

«На данный момент бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 2-м армейским корпусом и ВКС России проводят очень эффективные точечные спецоперации, которые позволяют пополнять фонд пленных и ликвидировать фашистско-натовскую угрозу», - отметил Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска на Донецком направлении за сутки уничтожили 370 бойцов киевского режима и нанесли значительное поражение боевой технике противника.

Отмечалось, что ВСУ потеряли как собственных военнослужащих, так и иностранных наёмников. Помимо этого были подорваны три боевые машины, шесть бронемашин, три обычных автомобиля, используемых для нужд украинской армии, и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».