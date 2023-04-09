Бойцы ЦВО и группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ на Кременском участке в Донбассе

Бойцы ЦВО и группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ на Кременском участке на Донбассе Фото: Александр КОЦ

Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке на Донбассе, об этом сообщил РИА Новости солдат с позывным Зенит.

Зенит пояснил, что обнаружить противника удалось при помощи квадрокоптера, после чего по опорному пункту отработала артиллерия.

«Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же», - рассказал военнослужащий.

По его словам, единственный выживший на опорном пункте украинский солдат сдался в плен.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации группы украинских военных под Кременной, еще часть военных ВСУ взяты в плен.

Глава Чечни подчеркнул, что в результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен.

13 марта 2023 года газета Times опубликовала рассказ выживших украинских военных из 131-го батальона разведки ВСУ.

Один из бойцов отметил, что наступление российских сил в районе Кременной не прекращается ни днем ни ночью. ВСУ на данном направлении несут тяжелые потери, а украинские бойцы сильно измучены.