Армия Китая в ходе учений отработала маневры по окружению и сдерживанию Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС Китая в ходе военных учений отработали формирование позиций полного окружения и сдерживания Тайваня, об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также мерой защиты суверенитета и территориальной целостности КНР», - прокомментировал официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И начало учений.

В сообщении отмечалось, что для отработки полного захвата и контроля господства на море и в воздухе, в акватории вокруг Тайваня прошли совместные противолодочные учения.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа 2022 года ситуация вокруг Тайваня обострилась, в связи с визитом на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

На Тайване проходили акции протеста. Манифестанты выступали против визита спикера американского парламента.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что 2 августа Нэнси Пелоси вопреки решительному протесту и жесткому предупреждению китайской стороны совершила необъявленную поездку на Тайвань, что стало полным попранием принципа «одного Китая» и трех китайско-американских совместных коммюнике, злонамеренным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая.

Напомним, принцип «единого Китая», помимо трех китайско-американских совместных коммюнике, но и предусловие и фундамент для установления и развития дипломатических отношений между Китаем и США.