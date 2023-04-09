В Венгрии ужесточили контроль поступающего с Украины зерна Фото: REUTERS

Венгрия ужесточает контроль зерна и масличных культур поступающих с Украины, об этом заявил в соцсети венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

«Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга. Мы инициируем внедрение Электронной системы проверки движения грузов для основных зерновых и масличных культур», - сказал Надь.

По его словам, Венгрия предлагает, как минимум в качестве временной меры, ввести вновь таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт украинского зерна и масличных культур, поступающих наземным транспортом.

Министр подчеркнул, что Брюсселю в сложившейся ситуации стоит «защищать и поддерживать производителей ЕС».

Как писал сайт KP.RU, 8 апреля стало известно, что Польша намерена проверять весь транспорт с продовольствием с Украины.

Как оказалось, влияние Украины на аграрный сектор Восточной Европы по производству кормов, зерна и ряда другой агропродукции стало критическим.

В статье поясняли, что украинское зерно, которое в рамках «зерновой сделки» должно было следовать транзитом в голодающие страны Африки и Азии, но стало оседать на складах и элеваторах европейских стран.

В Болгарии и Румынии были заблокированы пограничные КПП, чтобы не пускать фуры с украинской пшеницей и кукурузой.

Министр сельского хозяйства Польши Телюс заявил, что власти будут очень внимательно следить, чтобы зерно не осталось в стране. По его словам, необходимо опорожнить резервуары в Польше, подготовить их к новому сезону.

«Поляки, особенно фермеры, заслуживают того, чтобы узнать, кто привез украинское зерно в Польшу», - уточнил министр.