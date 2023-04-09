NYT: Утечка секретных данных о состоянии ВС Украины осложнила отношения США с союзниками Фото: REUTERS

Утечка секретных документов из Пентагона может навредить связям между Вашингтоном и его союзниками в Европе, об этом написала газета The New York Times.

«Представитель разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными. ...Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками», - говорится в статье.

Авторы публикации предположили, что утечка может затруднить Киеву доступ к развединформации, так как Россия якобы сможет выявить американских шпионов.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Подчеркивалось, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

Военный обозреватель КП Виктор Баранец отмечал, что из тайных недр военного ведомства США в соцсети выпорхнула целая стая документов с грифом «совершенно секретно».

В публикации подчеркивалось, что большинство из этих материалов касаются состояния вооруженных сил Украины и их подготовки к давно обещанному Киевом грандиозному «весеннему наступлению».