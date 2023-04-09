Рогов: В подконтрольном Киеву Запорожье прогремела серия мощных взрывов Фото: соцсети

Серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Запорожье, об этом в своем Telegtam-канале заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В 01:47 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», - написал Рогов.

По его словам, взрывы были слышны в разных районах города, но наиболее громко - в Заводском и Шевченковском.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля Владимир Рогов сообщал, что киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС. Он отметил, что на днях по позициям ВСУ российские войска нанесли превентивные удары.

5 апреля Рогов заявил, что ВСУ закончили подготовку к своему так называемому «контрнаступу», стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага.