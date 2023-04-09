На Купянском направлении российские военные уничтожили две украинские ДРГ Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие вскрыли и уничтожили две ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны»,- заявил Зыбинский.

Он добавил, что огнем артиллерии сорваны три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка».

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» уничтожил орудие противника Д-30», - отметил офицер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении.

Кроме того, Кадыров отметил, что Рамзан под Кременной бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен.

По его словам, российские бойцы проводят очень эффективные точечные спецоперации, которые позволяют пополнять фонд пленных и ликвидировать фашистско-натовскую угрозу.

Также бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке на Донбассе.