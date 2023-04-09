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НовостиПолитика9 апреля 2023 3:26

На Купянском направлении российские военные уничтожили две украинские ДРГ

Кроме того, были сорваны три попытки провести ротацию подразделений ВСУ
Сергей ГАПЧУК
На Купянском направлении российские военные уничтожили две украинские ДРГ

На Купянском направлении российские военные уничтожили две украинские ДРГ

Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие вскрыли и уничтожили две ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны»,- заявил Зыбинский.

Он добавил, что огнем артиллерии сорваны три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка».

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» уничтожил орудие противника Д-30», - отметил офицер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении.

Кроме того, Кадыров отметил, что Рамзан под Кременной бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен.

По его словам, российские бойцы проводят очень эффективные точечные спецоперации, которые позволяют пополнять фонд пленных и ликвидировать фашистско-натовскую угрозу.

Также бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке на Донбассе.