Видео работы расчетов новейшей РЛС «Ниобий» в ходе спецоперации показало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором показаны действия расчетов перспективной радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий» в ходе проведения специальной военной операции.

В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ежедневно отражают атаки украинских войск, в Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют баллистические ракеты, беспилотники, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО).

«Вовремя реагировать на такие угрозы помогают современные радиолокационные комплексы и станции, одна из которых РЛС "Ниобий"», - сказано в заявлении министерства.

РЛС «Ниобий», которая поступила на Вооруженные силы (ВС) России в начале 2022 года, помогает военным «видеть» самолеты, вертолеты, а также небольшие беспилотники из композитных материалов. Такая система сканирует небо в радиусе 500 км, определяя тип объектов и их государственную принадлежность.