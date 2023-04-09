«Ноль приема»: Во Франции рассказали о позоре фон дер Ляйен во время визита в Китай

Французский политик Филиппо: Китай «полностью игнорировал» фон дер Ляйен, сопровождавшую Макрона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти фактически проигнорировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сопровождала президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Китай. Об этом сказал французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно!», - заявил французский политик в Twitter.

Напомним, Макрон прибыл в Китай с трехдневным визитом. В минувший четверг, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с французским лидером в Пекине. Перед встречей прошла церемония приветствия президента Франции, в ходе которой Макрон и Си Цзиньпин наблюдали за маршем почетного караула со смотровой трибуны. Детали их переговоров не раскрываются.