Путин по традиции встретит Пасху в церкви Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе традиционно встретит Пасху в церкви. Такое заявление в воскресенье, 9 апреля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», - заявил официальный представитель Кремля РИА Новости, комментируя вопрос о намерении российского лидера встретить в этом году Пасху в церкви.

Напомним, Святая Пасха в текущем году у православных христиан празднуется на 16 апреля. В прошлом году российский президент посетил пасхальную службу, которая состоялась в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля. Глава государства тогда отметил, что этот праздник пробуждает в верующих самые светлые чувства. Рядом с президентом России был мэр Москвы Сергей Собянин, а торжественный молебен совершал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.