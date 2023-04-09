Путин и Лукашенко обсудили «закрытые темы» на переговорах в кремлевской квартире Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин приглашал белорусского лидера в свою кремлевскую квартиру в ходе визита Александра Лукашенко в Москву, политики обсудили во время встречи закрытые темы.

«В этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю только, можно об этом говорить или нет, но уже сказал», – сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам пресс-секретаря президента РФ, общение Путина и Лукашенко носит доверительный характер, и лидеры откровенно обсуждают все, что происходит в отношениях России и Белоруссии и вокруг них.

Напомним, ранее президент Белоруссии рассказал журналистам, о чем говорил в Кремле 5 апреля с российским лидером. Как сообщил политик, стороны говорили на закрытые темы, в основном о безопасности и военно-промышленном комплексе.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе в Москве прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. На нем в частности было заявлено, что к лету этого года согласование союзных программ России и Белоруссии будет завершено.