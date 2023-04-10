NYT: США прослушивали чиновников Южной Кореи, следует из документов Пентагона

Пентагон прослушивал южнокорейский чиновников, следует из оказавшихся в сети секретных документов. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты прослушивали разговоры как минимум двоих высокопоставленных чиновников Южной Кореи. Об этом пишет издание New York Times, основываясь на данных об утечке секретных документов Пентагона.

По информации издания, речь идет о секретаре по международным делам Ли Мун Хи и советнике по нацбезопасности Южной Кореи Ким Сон Хане. NYT собщает, что секретные документы содержат отчет о перехваченном при помощи радиотехнической разведки разговоре чиновников о ситуации с продажей Вашингтону артиллерийских снарядов. В ходе разговора южнокорейские чиновники выражали опасения, что боеприпасы, проданные Соединенным Штатам, могут быть перенаправлены Украине.

В настоящее время оба упомянутых южнокорейских чиновника уже оставили свои посты.

«США шпионили за одним из своих главных союзников в Азии», - резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилась партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно». Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом.

Напомним, США и Украине предрекли серьезные проблемы из-за утечки секретных документов. По данным СМИ, утечка документов США раскрыла в числе прочего планы ВСУ о переброске подразделений в Артемовск.