ФСБ России арестовала трех иностранцев с 699 килограммами кокаина

ФСБ задержали трех иностранцев с крупной партией кокаина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная Служба Безопасности России сообщила о задержании трех иностранных граждан с крупной партией кокаина в Подмосковье. Иностранцы пытались провезти на территорию России 699 килограмм кокаина стоимостью более двух с половиной миллиарда рублей.

“Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены трое иностранцев — граждан Колумбии и одного из государств Евросоюза”, – рассказали в ведомстве, отметив, что розничный сбыт данной партии наркотиков мог принести наркокартелю не менее шести миллиардов рублей прибыли.

Также в ФСБ отметили, что это не первая группировка, которая пыталась использовать Россию для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Сайт KP.RU рассказывал, как в конце марта 2023 года более 223 килограммов кокаина из Латинской Америки нашли у наркодилеров под Петербургом.