Устроивший стрельбу по детям в казанской гимназии Галявиев сделал заявление на суде

Устроивший стрельбу по детям в казанской гимназии Галявиев попросил прощения на суде Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани, впервые извинился. Слова прощения он произнес во время судебного заседания, передает KP.RU. Ожидается, что уже сегодня ему вынесут приговор.

Слушание проходит в Верховном суде Татарстана.

— Прошу прощения у потерпевших, — сказал Галявиев, когда ему дали слово.

Извинения он принес впервые. Обвинение затребовало для Галявиева пожизненный срок с отбыванием сначала пяти лет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Отметив, что он пошел навстречу следствию, Галявиев попросил убрать из приговора пятилетнее заключение в тюрьме.

Адвокат устроившего в гимназии стрельбу также настаивает на таком смягчении наказания, в том числе из-за проблем со здоровьем. Также он просил провести еще одну, третью экспертизу на невменяемость Галявиева.

Напомним, Ильназ Галявиев устроил нападение на гимназию №175 в Казани 11 мая 2021 года. От действий 19-летнего бывшего ученика школы погибли семь детей и две учительницы.