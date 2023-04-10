Устроивший стрельбу по детям в казанской гимназии Галявиев сделал заявление на суде

Устроивший стрельбу по детям в казанской гимназии Галявиев попросил прощения на суде
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани, впервые извинился. Слова прощения он произнес во время судебного заседания, передает KP.RU. Ожидается, что уже сегодня ему вынесут приговор.
Слушание проходит в Верховном суде Татарстана.
— Прошу прощения у потерпевших, — сказал Галявиев, когда ему дали слово.
Извинения он принес впервые. Обвинение затребовало для Галявиева пожизненный срок с отбыванием сначала пяти лет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Отметив, что он пошел навстречу следствию, Галявиев попросил убрать из приговора пятилетнее заключение в тюрьме.
Адвокат устроившего в гимназии стрельбу также настаивает на таком смягчении наказания, в том числе из-за проблем со здоровьем. Также он просил провести еще одну, третью экспертизу на невменяемость Галявиева.
Напомним, Ильназ Галявиев устроил нападение на гимназию №175 в Казани 11 мая 2021 года. От действий 19-летнего бывшего ученика школы погибли семь детей и две учительницы.